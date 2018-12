Munamäele rajatakse kunstlumega liurada

Linn mõtles selgi aastal Jõulumäe tervisespordikeskusega koostöös kohapeal lumetootmisele, kuid see ei õnnestunud tänavu. “Oma lastega käies tundub, et on päris palju kasutust ja lihvitakse see nõlv ära. Kui asi õnnestub, katsuks sättida nii, et iga aasta oleks kohapeal kunstlumi ja lastel oleks võimalik ka kesisel talvel korralik liumägi,” ütles Metsoja.