Galerii: uue kunsti muuseumis näeb postkaartidel pea 200 jõuluvana

Sepa sõnutsi valis ta näituse tarvis kogust välja kaardid, mille peal on jõulutaat. Kaartide omanik tõi esile, et pani välja meelega ühe jõulukaardi, kuhu vene keeles kirjutatud “Snovom godom!”, et tuleks esile ajastu hõng perioodist, mil jõulud olid tabu. “Meie ei tohtinud omal ajal jõuludest rääkida. Rääkisime "näärid", mõtlesime "jõulud",” märkis ta.