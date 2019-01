Mart Helme heitis Igor Gräzinile ette EKRE ukse taga kaapimist, Gräzin lükkas väite ümber

"Jumal küll, ma ei küsinud seda oma erakonnastki, rääkimata võõrast," lükkas Gräzin ümber väite sellest, et ta on käinud EKREst kohta valimisnimekirjas küsimas. Ta tõdes, et nad on teinud aastate jooksul EKRE esimehe Mart Helmega koostööd uurimiskeskuses Vaba Euroopa ja ka Riigikogus. Küll välistas Gräzin EKREga liitumise poliitiliste vaadete tõttu majanduspoliitilises aspektis.