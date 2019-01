Riigikogu kiitis heaks Tõstamaa perearsti järgi ristitud seaduse

Seadusemuudatust on nimetatud Tõstamaa perearsti Madis Veskimäe eelnõuks. Tõstamaa tervisekeskus pälvis 2016. aasta juunis üleriigilise tähelepanu, kui keskkonnainspektsiooni ja tervise- ja keskkonnaameti inspektorid lülitasid välja sealse röntgeniaparaadi. Põhjusel, et seaduse järgi polnud peretohtril õigust sellega töötada.

Seepeale algatasid kolm Pärnumaa rahvasaadikut ja üks Viljandimaa esindaja riigikogus seaduse muudatuse eelnõu, mis laiendab perearstide õigusi nii, et neil on võimalik tegelda eriarstiabi esmase diagnostikaga ja kasutada kiirgusseadmeid.

Küti sõnutsi aitab see pikalt oodatud muudatus perearstidel paremini inimesi ravida, kuna osa uuringuid saab kohapeal ära teha. "Just maal elavad patsiendid hoiavad aga kokku aega ja raha, kuna nad ei pea ühe röntgeniülesvõtte pärast suuremasse keskusesse sõitma." Kütt loodab, et riigikogu otsus aitab lühendada ravijärjekordi ning tagada, et patsient oleks õigel ajal õiges kohas.