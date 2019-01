Rannahotelli tärnide ja kioski lugu

Eesti hotellide ja restoranide liidu kodulehelt leiab, et 20 aastat hiljem on tärnihotelle Pärnus kõigest kaks: Estonia Resort Hotel & SPA ja spaa­hotell Tervise Paradiis. Neil on neli tärni.

Miks Rannahotellil tärne ei ole? Rannahotelli juhataja Epp Lääne: “Oleme lihtsalt hotell, ilma tärnideta. Tärninõudeid on üle vaadatud korduvalt ega ole kahtlustki, et saaksime kätte neli ja võib-olla isegi viis tärni, aga mida see muudaks? Miks me ei võiks ilma pakkuda tärnihotellile kohast teenindust ja teenust? Teinekord kujutab külastaja ette, et läheb viietärnihotelli ja mis seal kõik on ... Kuid pettub: mis on siin viie tärni vääriline? Tärninõuded on hästi painduvad, aga kas pidevalt toimivad, on iseasi.