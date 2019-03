Ajakirjanikud otse-eetris: valimised on kodanikule võimalus avaldada arvamust

Vilgats nentis, et vastavalt põhiseadusele ei ole rahval kui kõrgeima võimu kandjal just palju variante seda võimu tassida: kas rahvahääletus või riigikogu valimised. Rahvahääletusi on toimunud kolm: 1992 kiideti heaks põhiseadus, 1993 üritati Narvas ja Sillamäel teha Narva jõe äärset vabariiki, kuid riigikohus tühistas hääletuse tulemuse, ja 2003. aastal otsustati rahvahääletusel astuda Euroopa Liitu. Riigikogu valimised seevastu on toimunud korralisena, teisisõnu pole ükski valitsuskriis läinud nii hulluks, et olnuks vaja erakorralisi riigikogu valimisi. Nii ongi osavõtt riigikogu valimistest Eesti kodanikele kõige tavapärasem viis mõjutada poliitilisi jõude ja avaldada oma arvamust võimuliidu poliitika üle.

Erala rääkis Pärnu Postimehe valimisdebattidest. Väiksemate erakondade debatt raamatukogus oli mõeldud uustulnukatele, andmaks neile võimalus ennast tutvustada, ja debatt on järelvaadatav. Suurte erakondade debatil bussijaamas sooviti teada saada, millise partei kandidaadid on valituks osutumisel riigikogus valmis seisma Pärnumaa eest ja mis teemadel on üks või teine erakond pädevam. Sedagi väitlust saab järelvaadata.

Erala toonitas, et kõik üleriigilised lehed on loonud mitmesuguseid veebipõhiseid lahendusi, kus küsimustele vastates saab teada, millised erakonnad ja kandidaadid on oma vaadetelt vastajale kõige lähedasemad.