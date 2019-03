Vanad fotod jutustavad loo: Eestlaste elujõud avaldus Siberis

Panin need sahtlisse ja sinna need seisma jäidki. Alles paari aasta eest paigutasin pildid albumisse. Uurisin neid ja leidsin, et need näitavad Oskar Looritsalt laenatud eestlaste elujõudu (O. Loorits, “Eestluse elujõud”, Stockholm, 1951).

Me ei peljanud tööd Siberiski ja esimesel võimalusel ehitasime eestipärase elamise. FOTO: Erakogu

Uues kodus oli oma tuba ja oma luba. Kui korstnakivid olid defitsiit, ajas asja ära raudtoru. FOTO: Erakogu

Need fotod jutustavad järgmist: röövli kombel tungiti meie kodudesse ja meid toodi püssitääkide vahel võõrale maale ja võõra rahva sekka, sest olime olnud tegusamad ja aseisemad. Seepärast tehti meist kulakud. Siin, külmal maal, me küll surime, aga ka sünnitasime, töötasime, sest seda olime koduski teinud. Võimalusel ehitasime omale uue kodu, sest oma tuba, oma luba. Kui telliseid ei jätkunud, panime korstnaks toru ja kui ukselukke polnud, riputasime taba. Püüdsime teha nii, et võiksime tõemeeli laulda: “Üks kask meil kasvas õues...”. Siingi, kodunt kaugel, tulime kokku, nagu olime harjunud seltsimajades käima. Pidasime sünnipäevi, pühi ja tähistasime tähtpäevi. Peagi olid meie peolauad jälle roogade all lookas, nagu kodumaal.

Me ehitasime nii, et võisime laulda: “Üks kask meil kasvas õues...”. Parem muidugi mitu. FOTO: Erakogu

Majapidamises oli koer, seltsiline ja majavalvur. Kui ukselukku polnud võtta, käis taba küll. Link on ilmselt kohapeal sepikojas taotud. FOTO: Erakogu

Hobuseriistade ja rakenduse järgi on tunda eestlasi. Suksu on kohalikku tõugu ja selliseid vankreid nähti Eestis viimati tsaariajal ja neid kutsuti lamavoideks. FOTO: Erakogu

Kui ajad muutusid, naasime enamjaolt kodumaale, igavesti jäid ümberasunuks ainult meie hulgast lahkunud. Üksnes juba sülelapsest peale “nõukogude võimule ohtlik” alaealine element “pidi koolides õppekeelt vahetama”.

Me surime Siberis. FOTO: Erakogu

Me sündisime Siberis. FOTO: Erakogu

Alati leidus, mida tähistada. Ainult et vaevalt oleks Eestis kohanud seltskonnas kolme naist samasuguses kleidis! FOTO: Erakogu

Kahjuks on need fotod dateerimata ja isikustamata. Ainult ühe foto puhul õnnestus kindlaks teha, et tegemist on Novosibirski oblasi Suzuni rajooniga, kuhu viidi palju neid, kelle kodumaakonna lipul on karu.

Tulime kokku rahvamaja juurde, kust ei puudunud küüditatute-eesrindlaste autahvel. FOTO: Erakogu

Muusikarahvaks jäime isegi Siberis. FOTO: Erakogu

Seapõrsas majapidamises oli kui kitsa aja tagavara. FOTO: Erakogu

Siin nad siis ongi: nõukogude võimu kõige kardetavamad vaenlased, kes tuli kodunt Siberi avarustesse küüditada. Sellel pildil on Smirnõhi elanikud. FOTO: Erakogu

Me õppisime Siberiski, saime targaks ja säilitasime mälestuse nendest aastatest. FOTO: Erakogu