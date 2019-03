Siinsamas klassitoaks sisustatud ruumis võib põliskohalik õpetaja Taluste rääkida kunagisest liivlastega asustatud muinasmaakonnast ja sellest, et Metsapoole on eestistatud liivi nimest Mõtsa Püol ja Henriku Liivimaa kroonikas kohanimest Metsepole. Küla moodustati 1977. aastal Ikla asundi ja asunduse ning Murru küla osadest. Kool sai Metsapoole nime 1935/36. õppeaastal, varem oli see Dreimanni algkool. Nii et kooliharidust on Metsapoolel järjepidevalt antud 166 aastat.