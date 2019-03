Video ja galerii: Euroopa suurimal maadlusvõistlusel tutvustati noortekoondist

Tallinn Openile on tänavu registreerunud ligikaudu 2000 maadlejat 29 riigist, mis on võistluse ajaloo suurim arv. Esimest korda on esindatud India ja Austria. Samuti saabuvad esimest korda osalema USA naisjuuniorid. Võisteldakse Kreeka-Rooma, naiste- ja vabamaadluses.