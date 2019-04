Sirje Niitra: Pärnu võlud ja vaevad

Jagan siin esmalt isiklikku kogemust. Olles õppinud Tartus, elanud vahepeal Tallinnas ja Hiiumaal ning seejärel taas pikemat aega pealinnas tööd rüganud, olen nüüd kodulinnas tagasi. Tunne on tõepoolest selline, et olen koju jõudnud. Sest siin, Raeküla mereäärsel karjamaal, kus kunagi ammu-ammu sai pere ainsat lehma karjatatud, olid mu lapsepõlve mängumaad. Mis sest, et kodutänavast enam otse merre ujuma ei pääse ja kunagises koolimajas tegutseb vabaajakeskus, on isa ehitatud maja ikka veel alles ja sealt mööda sõites täidab südant soe tunne. Usun, et ema-isagi, kes siinsamas Metsakalmistul puhkavad, on rahul, et ainus tütar nüüd jälle nende lähedal on.