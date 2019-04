Toomas Alatalu: Presidendi mängijast Ukraina presidendiks

Nädal enne valimiste teist vooru sai meedia infot, et olemas on Kremli peremehe Ukraina suuna kuraatori Vladislav Surkovi meilid, mis kinnitavat, et Moskva realiseeris 2017. aastast peale projekti “Buratino”, mille sisuks oli president Petro Porošenko kukutamine just antipresidendi kuju loomise ja selle naeruvääristamise teel. Eks näis, kas viimasel hetkel ei-tea-kust-ilmunud-paljastus kinnitust leiab, ent märtsis 2018 lõi Zelenskõi “Rahva teenri” nimelise partei ja selle juhina võitis valimised.