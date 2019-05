Suvepealinna kaubamärgi lugu

Tallinna esindus on suvesoovid Toomas ­Kivimägile edasi andnud, aasta oli 2012.

Mai algusest 1999 on Pärnu linna­valitsusel ainuõigus suvepealinna tiitlile. Sellega olime 20 aastat tagasi esimene Eesti linn, mis sai registreeritud kaubamärgi. Suvepealinnast 20 aasta retrospektiivis on meeldiv kirjutada, sellest ajast on kirevaid mälestusi ja eks olnud tegijadki paar aastakümmet nooremad.