Teet Roosaar: Lidl on Pärnusse oodatud

Pärnu linnavalitsus kinnitab, et Lidli projekti on aetud kõigiti seaduspäraselt ning linlaste huvides.

Erafirmas töötav planeerimisekspert Kaur Lass väidab järjekindlalt, et Lidli kaupluse Papiniidu ristmiku lähedale ehitamine pole avalikes huvides (vt “Salastamine avalikustamise asemel”, PP 6.06). Julgen kahelda: vähemalt paarkümmend inimest on linnavalitsuse liikmete poole pöördunud murega, et äkki peletatakse Lidl niisuguste rünnakutega Pärnust ­eemale.