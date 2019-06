Romek Kosenkranius: Tänavapesu pole nii lihtne

Kordan oma jutu igaks ­juhuks must valgel üle. Tänavapesu põhiprobleem ei ole selles, et survepesuteenus on umbes poolteist korda kallim tänavatolmuimeja kasutamisest, vaid selles, kuhu autopaagist surve all paiskuv vesi pärast tänavat katva prahi ja tolmuga ühinemist satub. Praktikas on see ­juba läbi proovitud: paakautost tänavale suunatud veejuga seguneb kõige sellega, mis sinna on talvega ladestunud ja paiskub tänava ääres parkivatele autodele või kitsamatel tänavatel fassaadidele-aedadele. Ehk: pärast tänavapesu tuleks korraldada linnakodanike autode pesupäev ja maksta kinni majade fassaadide-aedade pesu.