Aastatetaguse unistuste linna lugu

See-eest on taasiseseisvusaegsed tulevikuplaanid väga huvitavad ja üks selliseid on 1999. aastal vastu võetud Pärnu linna üldplaneering. Kuna ühe või teise plaani täitmisele ei pandud väga konkreetseid tähtaegu, siis ei ole meil veel Papiniidu silla juures Pärnu loomaaeda. Reisisadam kaubasadama asemel on tinglik, suudame vastu võtta mõne vähema ristluslaeva suve jooksul.