Lasteta vananemine maksu alla!

Rahvastikutaaste (vt Jaak Uibu, “Kes vastutab Eestis rahvastikutaaste eest?”, PP 12.06) on kogu rahva asi, kogu sootsiumi hõlmav tegevus. Olen arvamusel, et kõigi heaoluriikide inimeste paradigma on sotsiaalsüsteemi olemasoluga muutunud. Prioriteedid on muutunud. Veel sajand tagasi oli mitu last peres eluliselt vajalik, et vanaduses hing sees püsiks.