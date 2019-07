Elulised lood kolhoosi abistamiskassast

Kalurikolhoosi Kalur rahvas 1955. aastal. FOTO: Ants Lingi erakogu

Kui lehitseda kolhoosi protokolliraamatut aastast 1950, saab teada, et 5. oktoobril loodi Kaluri kolhoosi abistamiskassa. Selle ülesanne oli aidata endaga mitte hakkama saavaid vanu kolhoosnikke. Kõige esimene sissekanne on 1200 kilo aluspõhu jagamine. Kaks inimest sellest loetelust on veel elus. Laine ja tema õde olid sel ajal vaeslapsed ja nii otsustati neile anda 108 kilo põhku. Noorem rahvas ei teagi, et jõuluks topiti magamiskotid täis uut ja värsket põhku. Mäletan, et esimesed ööd olid veidi vaevarikkad, sest kõrred torkisid, aga edasi oli juba päris hea põhukotil lesida.