Turul on kuulda, kuidas Mäetoa talu peremees teeb nii lastele kui ka täiskasvanutele äraarvamismängu. Nüüdisajal on paljud maaelust kaugeks jäänud ega pruugi köögivilju enam ära tunda. “Naerist teavad tavainimesed tänapäeval ainult muinasjutust,” kõlab põllumehe suust. Ometigi on turg igal hommikul rahvast tulvil.