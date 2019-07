Jüri Lebedev: Pall on löödud linnavalitsuse väravasse

Siinkohal ei tahaks päris nõus olla ajakirjanik Sirje Niitra kriitikaga (PP 28.06.2019) , mille kohaselt suvekaubandus Pärnu nn säästurannas lonkab. See lonkab, ent mitte selles osas, mida lugupeetud ajakirjanik märkis.

Rannakaubitsejaid on küll vähe, kuid enamik neist on suvepealinnas tublid. Eriti kui võtta arvesse eelnimetatud kopsakat tasu riskantsete kauplemiskohtade eest. Raad nimelt nõuab tagasi ranna korrashoiule ja heakorrale tehtud kulu. Raha, mida linna maksumaksjate taskust on kasutatud meie kõigi heaolu parandamiseks.