Galerii: Rääma rahva oma päev tõi kogukonna kokku

Laane märkis, et kuna sel aastal otsustati ka külastajaid loendada, on teada, et juba päeva esimeses pooles käis ainuüksi Nooruse Majas üle poole tuhande huvilise. “Poole päevaga on see päris ilus arv,” sõnas ta ja lisas, et külalistelt saadud tagasiside on olnud valdavalt positiivne. Juba olevat uuritud sedagi, kuidas järgmisel aastal ise osaleda saaks.