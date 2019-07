Vanima ehitise Punase torni lugu

Üks elavamaid perioode Punase torni lähimine­vikus oli siis, kui seal toimetasid Riina Soon (vasakul) ja Ülle Ariko. Foto 17. mai 2004. FOTO: Ants Liigus

Punane torn on üks Pärnu vaatamisväärsusi ja vanim säilinud hoone. Selle ehitamise aeg pole Pärnu ajaloo hea tundja ning populariseerija Olaf Esna sõnutsi täpselt teada. Ilmselt jääb see 15. sajandi esimesse poolde, kui linn laienes ja selle kindlus­tusi täiendati. Esna kirjutas 2004. aastal Pärnu Postimehes, et 1624. aastal oli tornil neli korrust ja vanglakorrus kuni kuue meetri sügavune. Pärnu põhjavee taset silmas pidades ei pidanud ta seda tõele vastavaks. Torni välisläbimõõt on 9,7–10,4 meetrit, esimese korruse seinad on 2,3 meetri paksused.