Marika Valter: Erinoorsootöö tuleb taastada

Kui bussijaama kasutataks vaid kuhugi sõitmiseks, oleks kõik korras. Seal jõlkumisest on vaid lühike samm pahategudeni. FOTO: Mailiis Ollino

Noore inimese eluküünla kustutanud juhtum Pärnus on kaasa toonud eri arvamusi. Peamiselt on nende sisu süüdlaste otsing. Hukka on mõistetud nii politseinikke, kuriteo sooritanud poisi perekonda, pedagooge kui ametnikke. Eelnimetatud peaksid meie õigustatud lootuste kohaselt tegema noorukite kasvatamisel tööd. Kuid töö murdeeas noortega ei ole kerge.

Sageli läheb selleks tarvis erikoolituse läbinud inimesi. Pärnuski on aastaid koolitatud spetsialiste Euroopa Liidu, kuid ka ülejäänud riikide abiprogrammide käigus.