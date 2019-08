Elektrikappide tootja kinnitas kanda Vändra külje all

“Kui me siia kohale jõudsime, avanes päris nukker vaatepilt: surnud hiired, pärm igal pool, kõik seinad olid nõgised, tolmukiht oli mõnes kohas ikka mitu-mitu sentimeetrit. Sanitaarnõuetest polnud keegi viimastel aastatel uut peremeest oodates hoolinud,” nentis metallifirma Wändra CNC juhataja Aivar Järvet selle kohta, mida nad mitu aastat kasutult seisnud hoones nägid. “Pidime ventilatsiooni täielikult ümber ehitama, ripplagi läks prügikasti, asendasime selle uuega. Tegime palju muidki sisetöid. Võiks öelda, et tegemist oli Augeiase tallide puhastamisega. Praegu on teie ees ilus ja tänapäevane tootmishoone, kus kaks korda nädalas toimub märgkoristus. Usume, et isegi mitte iga kontor Tallinnas ei saa sellise puhtuse ega töökorraldusega kiidelda.”