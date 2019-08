Kõigest hoolimata hoiame ühte

Kuni kestavad laulu- ja tantsupeod, ühislaulmine ja -tantsimine, elab eestlus ja rahvuslik vaim. FOTO: Mihkel Maripuu

Kas oskame hoida kõik ühte kui heitunud mesilaspere? Kas oskame hoida ühte ja minna nii läbi mere? Nende küsimustega lõppes 1988. aastal Eestimaa Laulul kõlanud Paul-Eerik Rummo luuletus. Olgugi et värsid pärinevad 1967. aastast, tunnen, et need on ikka päevakohased.

Laulval revolutsioonil kõlanud kõned olid meie koduriigi vabadusest ja eestluse hoidmisest, laulud erandita eesti keeles. Imeilus mõelda, kuidas iga kolmas eestlane 1988. aastal Lauluväljakul neile siiralt kaasa elas.