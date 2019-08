Lastepargi lugu

Linnulennult on Lastepark kui roheline oaas vanalinna serval. Vaid nn päkapikumaja ehk kohvik Nullpunkt paistab rohkem välja. FOTO: Mailiis Ollino

Lastepark on ilmselt üks tegevusrohkemaid parke Pärnu kesklinnas. Sellel 0,3hektarisel platsil asus 17. sajandil turg, mis oli uusaegse linna keskpunkt. Lastepargi nimi ei pärine nõukogude ajast, vaid muinsusarhitekt Rein Raie jutu järgi 19. sajandist, kui kas 1864. või 1866. aastal istutati parki kuusk, mida hakati jõuludeks kaunistama. Lastele jätkus uudistamist ja sealt nimigi. Linna parkide nimekirja võeti ala alles 1882. aastal ja sellest peale on pööratud tähelepanu, et see pargina väljagi näeks.