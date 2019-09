Vaprus lõi Tarva võrku viis palli

Vaprus on liigatabelis 57 silmaga kolmandal kohal. Esiliiga võidu kindlustanud Tallinna Legionil on 76 ja Flora U21 esindusel teisena 60 silma. Praeguse seisuga viiks tabeliseis Vapruse meistriliiga üleminekumängudele, seda kohta noolib tabeli neljas FC Elvagi, kellel on ühe vähem mängitud matši juures 52 punkti.