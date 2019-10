100 aastat radikaalsest maareformist Pärnumaal

Tellijale

1920. aasta aprillis täpsus­tati, et maa saab küll tasuta, aga ­sellel asuvad hooned ja rajatised tuleb välja osta. Selle lubaduse täit­miseks, et see ei jääks tuleva aasta pensionitõusu tasemele, ­tuli 1919. aastal vastu võtta maa­reformi seadus ja riigistada suurmaaomand.