Parkide hooldamise lugu

Selle eest, et Pärnu rannas koristustööd kunagi ei lõpeks, hoolitsevad suvitajad ja ilmastik. FOTO: Urmas Luik

Pärnu väärtus, au ja uhkus on alati olnud tema pargid ja haljasalad. Paraku nõuavad need hooldust ja neid töid on aega­de jooksul tehtud mitmel viisil. Nooremas keskeas inimesed mäletavad, et aprilli teises pooles korraldati leninlik laupäevak, mille üks osa oli parkide ja haljas­alade puhtaks riisumine mullusest leheprahist. Huvitaval kombel ei olnudki sellal eesmärk, et pargid saaks puhtaks 15. novembriks ja lehed prügimäele kompostiks veetud. Pealegi juhtus sageli nii, et esimene lumi ­lõpetas tegevuse parkides.