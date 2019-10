Jasmiin Üpraus pälvis Hiina MM-etapil murede kiuste teise koha  

Esimese võistlussõidu startist alates käis eestlannal kõva madin Jonna Borgströmiga Rootsist ja Estelle Poretiga Prantsusmaalt. MM-sarja liider rootslanna Emma-Nellie Ortendahl oli parima stardiga saanud nii suure edu sisse, et teda ei ohustanud keegi. Viimastel ringidel survestas Jasmiin teist kohta hoidvat Borgströmi ja pisut enne finišilippu õnnestus tal rootslannast mööduda ja võtta avasõidust teine koht.

Viimases võistlussõidus kimbutasid Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilast taas mured: jett ei tahtnud käivituda ja tõrkus töötamast. Veale jälile ei saadud ja nii läks Üpraus võistlema rikkis masinaga, lootes, et see peab lõpuni vastu. See õnnestuski, ent tõrkuva masinaga libiseti üle lõpujoone kuuendana. Eestlanna õnneks oli tema põhikonkurent Borgstörm alles viies ja seega teenis Üpraus Hiinast väärtuslikud teise koha punktid. Etapivõidu teenis Ortendahl.