Kui Kuldne Kodu poolsada aastat tagasi valmis sai, oli see moodsa arhitektuuri tippehitis. Ringlesid jutud, et seal on korterites laemaalid

Kuldse Kodu esine on Pärnumaal esimene koht, kuhu paigaldati läbipaistvate paneelidega mürasein. FOTO: Ants Liigus

Pärnusse Ehitajate tee rajamine on mulle kui noorema põlve räämakale lahutamatult seotud Kuldse Kodu kompleksiga. Vikipeedia annab Kuldse Kodu sünniaastaks 1972. Aasta hiljem läksin Rääma kooli ja mingi aja möödudes kolis klassiõde Kärt korterisse Kuldses Kodus. Olime põnevil, sest sellest majast räägiti imejutte. Mäletan, et üks klassivendadest küsis: kas on tõsi, et seal on korterites laemaalid?