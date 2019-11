Kutsehariduskeskuse neiu pälvis Ceresiti stipendiumi

“Oleme aastaid teinud tihedat koostööd suuremate ehituseriala kutseõppeasutustega Eestis, Pärnumaa kutsehariduskeskusega nende hulgas. Igal aastal jõuab turule uusi ja innovatiivseid ehitusmaterjale, mida oleme hea meelega ehituskoolidega jaganud, et noored saaksid juba õppetöös nüüdisaegseid tooteid proovida. Usume, et investeering kutseharidusse on oluline nii ehituskultuuri ja -oskuste arendamiseks kui jätkusuutliku töökeskkonna loomiseks,” ütles Henkel Balti juhataja Siiri Odrats-Koni.