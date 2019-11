Tasuta bussisõit ei vasta vajadustele

Tellijale

Vene ajal sai Pärnust Tõrva juba hommikul seitsmese bussiga ja päeva jooksul võisid valida veel mitme Võrru,Valka või Tartusse sõitva bussi vahel, mis kõik peatusid Tõrvas. Taaseiseisva Eesti aja alguses polnud veel vigagi, viimastel aastatel oli hea võimalus Sirel Reiside kell 9 Pärnust väljuv buss, mis kell 15 Tõrvast tagasi tuli. Tasuta sõidu kehtestamisega kadus eelmise aasta novembrist aga see liin, kuna ei tasunud ära. Kirjutasin Pärnumaa ühistranspordikeskusse sellel teemal, paluti pöörduda maanteeametisse, sest nemad ise liine juurde ei pane. Kirjutasingi 2018. aasta novembris maanteeametile kirja. Vastus tuli, et praegu mingit asendust plaanis ei ole. Soovitati sõita Pärnust Viljandisse, seal oodata tund–poolteist, et edasi Tõrva sõita ja tagasi samamoodi.