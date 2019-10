Mugav kiirkaugbussiliin otse Karksi-Nuia ja Tallinna vahel on Pärnu kaudu käigus 15. novembrini, seejärel peavad reisijad hakkama Pärnus ümber istuma. FOTO: Silvia Paluoja

Bussijuht, kelle vastutusel on salongitäis reisijaid, kellest mitme sõit pealinna algas hommikupimedas Mõisakülast või Kilingi-Nõmmest, ütleb: “Inimesed on väga nördinud, et nad maalt enam otse Tallinna sõita ei saa, ja see, et pannakse asemele tasuta liin Pärnuni, on vaid poolik abinõu.”