Siim Suursild: Kesklinna silla seisund on aastatega halvenenud

Tellijale

Nagu sillaekspert soovitas, tellis Pärnu linnavalitsus silla uuringud, mida läinud nädala kolmapäeval linnavõimule tutvustati. Kesklinna silla seisukorra analüüsi koostasid Tarmo Jõe ja Erki Reinsalu osaühingust Selektor Projekt. See ettevõte on välja kasvanud riigifirma AS Teede Tehnokeskus projekteerimisosakonnast.