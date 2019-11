Arenduskeskus hakkab koostöös kohalike ettevõtjatega tudengistipendiumi maksma

Loodava stipendiumi eesmärk on viia kohalikud ettevõtjad ning neile vajalikke erialasid omandavad üliõpilased kokku juba tudengipõlves. Kõrgkoolide välja antav rahaline toetus on mõeldud üliõpilastele siinsete ettevõtetega seotud aktuaalsete teemade uurimiseks või probleemide lahendamiseks.

Arenduskeskusel on juba lepingud sõlmitud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga. “Tartu ülikooliga on läbirääkimised käimas. Hetkel veel lepingut ei ole, seal on tehnilised ja juriidilised küsimused vaja lahendada,” märkis arendukeskuse juht Erik Reinhold.