Githa võimlemisdaamid naasid laureaaditiitliga.

Githa vilistlasrühm tuli kokku 2001. aastal, kui valmistuti “Kalev 100” suureks üleriigiliseks võimlemispeoks. Sestpeale on võimlemisdaamid järjepidevalt tegutsenud, võtnud osa riiklikest festivalidest ja konkurssidest ning Pärnumaa võimlemiselust.

Rühma liikmed on tegelnud võimlemisega esimesest klassist kas treener Eha Smolina või Margit Schmidti käe all ja harrastanud ala kooliaja lõpuni. Vilistlasrühma koosseis on vaheldunud, kuid kolme võimleva asutajaliikme hulgast valmis Kristi Suti algatusel trükialbum “Githa vilistlasrühm 2001–2019”.