Vägev! Volletiim murdis Horvaatia tippklubi põnevas kohtumises maha

Pärnu meeskond jäi avageimi alguses kolmepunktilisse kaotusseisu, ent keeras selle keskpaigaks enda sama suureks eduks. Otsustavate punktide mängimisel pärnakad enam initsiatiivi käest ei andnud ja teenisid võidu numbritega 25:18.

Teises geimis sai Horvaatia mullune hõdedatiim hoo sisse ja põrutas sellega võiduka 25:17 lõpuni. Kui avageimis oli Pärnu vastuvõtt 64 protsenti, siis teises 43 protsenti. Rünnakuprotsent oli Pärnul avageimis 57 ning teises 42 protsenti.

Kolmandas geimis võitsid pärnakad heade servide järel kiire 8:2 edu ja tüürisid geimi ülekaaluka 25:10 võiduni. Vastaste vastuvõtt oli selles geimis kõigest 20 protsenti, pärnakate rünnakuefektiivsus aga esmaklassiline 63 protsenti.

Neljandas geimis jäi Pärnu tiim kiiresti nelja punktiga taha, ent jõudis geimi keskpaigas viigini. Seejärel pääses Horvaatia meeskond taas paari punktiga ette, kuid pärnakad jõudsid uuesti 19:19 viigini. Järgmise punkti mängimisel pääsesid pärnakad esmakordselt selles geimis juhtima ja kallutasid lõpu enda kasuks 25:23.

Pärnu meeskonna suurim skooritegija oli 22 punkti toonud Kristaps Platacs (+19). Taavet Leppik panustas 18 punktiga (+14) ja Andres Gvozdev 10 punktiga (+8).

Kaštela resultatiivseimaks mängijas sai 17 punkti (+16) toonud Ivan Matoković.

Pärnakate vastuvõtt oli 51 protsenti ja rünnakuprotsendiks kujunes igati korralik 53. Vastaste vastuvõtt oli 44 protsenti ja rünnakuefektiivsus 41 protsenti.

Pärnu meeskond lõi viis ässpallingut, vastased kuus. Blokist teenisid pärnakad 12 punkti, Kaštela tiim üheksa.

Pärnu meeskonna peatreenerit Avo Keelt rõõmustas oma hoolealuste ühtlaselt hea rünnak.

„Kõik olid rünnakul üsna võrdsed. Ma ei mäletagi, et meil sel aastal nii hea rünnakuprotsent oleks olnud,” ütles ta, lisades, et servgi toimis täna hästi.

Treeneri arvates on 3:1 võiduga päris mugav järgmisel kolmapäeval Horvaatiasse kordusmatšile sõita.

„Meil on igal juhul kuldne geim taskus,” märkis ta. „Kindlasti on neil kodumängus hoopis teine emotsionaalne foon. Kas see töötab nende kasuks või kahjuks, eks seda näeb. Mulle juba öeldi teatud alatooniga, et Kaštelas näeme. Kui meil sealgi tugev hüppelt serv toimib, on meil veidi lihtsam.”

Pärnu meeskonna algkooseisus alustanud nurgaründaja Tony Tammiksaar, kelle osalemine polnud paar päeva tagasi väikese käevigastuse tõttu sugusi kindel, tunnistas, et võit maitses magusalt.

Ehkki enda mänguga ta päris rahule ei jäänud, märkis ta, et on õnnelik, et esiliigast tulnud mängijana selliseks kohtumiseks treeneri usalduse välja teenis ja mänguaega sai. „Selle üle olen õnnelik. Veidi kahju ainult, et see on teiste vigastuste arvelt,” ütles ta.

Sidemängija Martti Keele arvates võttis Pärnu tiim maksimumi, mis võtta oli ja väljakul olek oli positiivne - mehed tahtsid.

"Isegi kui alati ei õnnestunud, siis võideldi. Tänane olek oli palju parem kui Rootsi mängus kodus (eelringi kohtumine Linköpinguga-toim)," ütles Keel ja lisas, mida saaks veel paremini teha: "Tahaksin, et sellist ärakukkumist ei oleks nagu tekkis teises geimis. Meil kipub neid kehvasid perioode natuke liiga palju sisse tulema, õnneks nüüd jäi see enamvähem sinna teise geimi see."