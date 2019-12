30 aastat tagasi võeti Pärnus töörahvalt võim

Dejevit toetas töökollektiivide liit, kes leidis, et täitevkomitee esimeest ja tema asetäitjaid vahetada on enneaegne, sest peagi tulevad kohalikud valimised. Polnud just raske prognoosida, et suurem osa senistest rahvasaadikutest valimistel vahetub.