OTSEPILT ⟩ Karel Leetsari mälestusvõistlus toob kokku 230 sportlast nii Eestist, Lätist kui Norrast

Täna toimub Pärnu kergejõustikuhallis 12. Karel Leetsari mälestusvõistlus kergejõustikus. Stardinimekiri on uhke ja mõõduvõtule on end registreerinud pea 230 sportlast. Kohal on paljud Eesti paremad kergejõustiklased, kellele pakuvad konkurentsi külalisvõistlejad Lätist ja Norrast.