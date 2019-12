Grippi haigestumine on tõusutrendil

Terviseamet tuletab meelde, et kui sümptomid on kerged ja haigestunu ei kuulu riskirühma, ei ole ilmtingimata tarvis arsti diagnoosi ega ravi ja inimene võib põdeda kodus.

„Seoses koolivaheajaga on hea korrata tõsiasja, et haigusnähtude ilmumisel on oluline jätta laps koju kuni tervenemiseni. Võimalusel vältige massüritusi, haige lapsega ei tohiks minna ei kinno ega spaasse,“ ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova, kelle sõnul tuleks lastele õpetada ka seda, et nad ei kasutaks teiste laste joogipudeleid ja lusikaid ega hõõruks pesemata kätega silmi. „Kindlasti tuleb meeles pidada, et köhides ja aevastades tuleb nina ja suu salvrätiga katta. Kasutatud salvrätik tuleb kohe pärast kasutamist ära visata ja pesta käed seebiga.“