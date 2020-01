Rongavanem hoolitseb poegade eest pärast nende pesast lahkumistki

Tellijale

Ronk on meie suurim metsamaastikke asustav vareslane. Sagedamini seostatakse teda hämara ajaga, mil võimust haaranud lakkamatu vihmasadu, pori, hall taevas, kõdu, tühjus, sünkjad toonid ja vaikus. Põhjus, miks ronk just siis silma ja kõrvu jääb, peitub ikka ­selles, et võrreldes suvega jääb sügiseti sulelisi märksa vähemaks. Sellal tunduvad rongadki väärt külalisena. Tunnen alati aupaklikkust kaarnate kraaksatuste järel, mis ­vahel toovad judinad ihule.