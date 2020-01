Keskkonnakirvega pärjatud erametsamajandajate sõnul pole peamine keskkonnaprobleem metsandus

"Kirves kulub metsameestele ikka marjaks ära, eriti üks vahedaks ihutud kirves. Iseasi, kas seda kirvest just viha ja valedega teritama peab,” sõnas Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv. "Kliima- ja keskkonnaprobleemide teadvustamine on tänases maailmas väga-väga olulised. Küll aga on vajalik, et see teemakäsitlus oleks teaduspõhine ning tasakaalukas."

Eesti metsandussektor on viimase aasta jooksul juhtinud tähelepanu metsanduse ja puidusektori positiivsetele aspektidele kliima vaatest. Ka rahvusvaheline ÜRO kliimaraport, mis põhineb tuhandetel teadustöödel, toob välja, et metsade majandamine Eesti metsandusvöötmes, omab kliimale positiivset mõju.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala, kes samuti raporti koostamisel osales, nentis Postimehe artiklis "Kas meil jagub ressursse, mida samas tempos kulutada" järgmist: "Näiteks on ka taimestik ja ennekõike kasvav mets meie puhul kindel, ehkki süsiniku sidumise mõttes aeglase toimimisega lahendus, mis pakub lisaks selget leevendust ekstreemsete ilmastikunähtuste üle elamisel. Siinkohal ei tasu muidugi unustada, et kestlik süsiniku sidumine metsapuidus eeldab ka metsa raiet ja sihipärast uuendamist ning saadud puidu kasutamist pikalt kestvates toodetes. Kindlasti on see üks lihtsamaid lahendusi, mis meie maal võimalik ja milleta ei toimi ka ükski globaalse temperatuuri kontrolli all hoidmise stsenaarium."

Cambridge Kliimateadlane Annela-Anger Kraavi on Maalehes ütelnud järgmist: "Metsad seovad õhust CO2, et sellest omale orgaanilist materjali teha ja kasvada. Hea kasvav mets seob rohkem CO2 ja sellega on vaja ka metsa majandada, et mets saaks kiiremini ja paremini kasvada – samas ka, et mets saaks kliimamuutustele vastu seista."

Eesti Erametsa Liidu liikmed: Ambla Metsaühistu

Erametsaühing Eesti Metsaomanikud

Hiiumaa Metsaselts

Läänemaa Metsaühistu

Metsahuviliste Selts

Mädara Metsaühing

Palamuse Metsaselts

Rakvere Metsaühistu

Saarde Erametsaühing

Saaremaa Metsaühing

Sakala Metsaühistu

Valgamaa Metsaühistu

Vardi Metsaühistu

Viru-Lemmu Metsaselts

Virumaa Metsaühistu

Visa Metsaühistu

Vooremaa Metsaühistu

Võrumaa Metsaühistu

Vändra Metsaühing

Ühinenud Metsaomanikud Andmed: erametsaliit.ee Andmed: erametsaliit.ee

Maaülikoolis on uuritud Eesti metsade süsiniku sidumist ning uurimisgrupp jõudis järeldusele, et metsade majandamine suurendab puistute süsiniku sidumise võimet.

ERRs kajastatud uurimustöös rääkis doktorant Gunnar Morozov: "Tulemused näitasid, et vanemad metsad ei seo õhust enam nii palju süsinikku kui noored ja keskealised puistud. Kui vanemates metsades ületab mullast tulev CO2-voog aastast taimede biomassis seotud süsiniku hulka, muutuvad sellised metsad süsiniku allikateks," selgitas Morozov.

Puidu võimalustest on rääkinud ka EKA teadlane, moekunstnik Reet Aus, tuues puidust valmistatud kangaid ühe võimalusena inimeste keskkonnamõjude vähendamiseks.

Rootsi metsandusuurija Peter Holmgren on Maalehes toonud välja järgmist: "Metsandus muudab süsinikuseisundit Eestis paremaks. Heitmetega tuleb ikka tegeleda, isegi kui metsandus on heas korras. Võib-olla tulevikus on võimalik saavutada fossiilidevaba ühiskond."