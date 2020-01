Aasta keskkonnateo tegid kliima eest streikinud noored

Fridays For Future liikumine on 2018. aastast kliimaprobleemidele tähelepanu tõmmanud kümnetes riikides, globaalsetel streikidel on kaasa löönud miljonid inimesed. Algatusega liitusid möödunud märtsis Eesti nooredki, avaldades meelt Tallinnas, Tartus ja Paides, et tõmmata avalikkuse tähelepanu süvenevale kliimakriisile.