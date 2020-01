Elu Pärnus toetab lootus. Et valmib Läänemere kunstisadam (pildil), ehitatakse kolmas sild ja ei kordu enam 2005. aasta vesine pühapäev.

Pärnu elab lootusrikkal ajal. Meile on lubatud uut silda, olles tulvil lootust, et Kesklinna sillake senikaua vastu peab, kuni uus valmib. Lootus peab kõva olema, sest Pärnu kolmandast sillast on kõneldud ju aastaid.