Selgitasime analüütikute abiga välja inimesed, kellest Pärnu Postimees möödunud aastal kõige rohkem kirjutas ja kellega seotud teemade vastu lugejad enim huvi tundsid. Nimekirja kärpisime toimetusega just 2019. aasta tegudele mõeldes paarikümne rea pikkuseks. Sisse jäid inimesed, kelle tehtu Pärnumaa ja osa puhul kogu Eesti elule jälje jättis. Nende järjestus selgus aga lugejate abiga veebigallupis. Väärib märkimist, et juba esimese ööpäevaga andis oma hääle üle 1000 lugeja.

See tähendas, et nemad soovisid riigikogus näha Mart Helmet. Teame valimispäeval tehtud reportaažist, et osa valijaist ootas Eesti ellu suuri muutusi. Samal ajal leidus neidki, kes tegid valiku nalja pärast. Et näha, mis saama hakkab.