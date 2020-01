Arvustus: Kuidas väljendub teatris sõnum?

Tellijale

Kui palju annab sellist mudelsituatsiooni kohandada aga iga epohhi päevapoliitikale? Võrdlemisi apoliitiline lavastaja Ingomar Vihmar on “Tango” kava­lehel toonitanud, et maailma ei saa muuta väljaspool ennast ega mingi idee toel, vaid iseennast muutes ja südame kaudu. Selline mõnevõrra esoteeriline liin on lavastuses tõepoolest olemas, ehkki mitte rõhutatult. Samal ajal pole põhjust imestada, et lavastuse eeltutvustuses on peategelaste korra- ja traditsiooniihas otsitud seoseid EKREga (vt Anu Jürisson, “Endla Küünis esietendub Poola näitekunsti pärl”, PP 24.01.20).