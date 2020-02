Raetsirkus ja sõda veokitega

Tellijale

Linnavolinikud Mark Soosaar ja Kadi Viira kirjutasid eelnõu seletuskirjas, et vastavalt korruptsioonivastase seaduse sätetele pidanuks vähemalt neli volikogu liiget, “kes sisuliselt on võrdsustatud linnavalitsuse ametnikega, kuna nende asutused on 100% ­finantseeritavad linnaeelarvest ning nende ametipalga määravad linnavalitsuse ametite juhatajad, mitte osalema eelarve kinnita­mise hääletusprotsessis”.