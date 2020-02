Indrek Tammekänd: Kas mureks on üraskid või lageraierüüste?

Tellijale

Lageraiele suruvad intensiivmajandajad külge uuendamise sildi, üraskid aga tegelevad loomulikult rüüstega. Veider on seejuures, et lageraie kui viimase 150 aasta uusraieviisi õigustamisel kasutatakse argumendina looduslikke häiringuid, nagu näiteks metsa hukkumine tulekahju, tormi, üleujutuse või putukate tõttu. Nii pole õige mõista hukka 0,4 hektaril toimetanud üraskid, võttes ise aastas üle 40 000 hektarilt – see ei näita loodusest hoolimist.