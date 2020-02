Tellijale

Tänu sellele, et koroonaviirus on vallutanud suure osa meediast, puutuvad lehelugejad, televaatajad ja raadio­kuulajad kokku infoga leviku, sümptomite ja ennetuse kohta. Iga väljaanne meenutab inimestele pidevalt, kuidas nakatumist ära hoida: peske korralikult ­käsi ja vilju, katke aevastades ja köhides nina ja suu salvrätiga.

Neis õpetustes pole midagi uut: igal aastal soovitatakse näiteks grippi haigestumist nii­moodi vältida. Vahe on selles, et gripp on siiani rohkem inimesi murdnud, aga miskipärast ei peljata seda nii palju.