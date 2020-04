Pärnumaal tehtud 165 testist osutus positiivseks üks

Tänahommikuse seisuga vajab riigis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel.

Pärnu haiglas on ravil kaheksa COVID-19sse haigestunut, neist üks patsient vajab intensiivravi.

COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva vältel kolm patsienti: Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil olnud 92aastane naine, Kuressaare haiglas olnud 73aastane mees ja 53aastane naine. COVID-19 tõttu on Eestis elust lahkunud 24 inimest.

Eestis on tehtud 24 813 testi, millest 1185 ehk viis protsenti on olnud positiivsed, nendest 37 protsenti Saare ja 32 protsenti Harju maakonna elanikud. Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonnas on sama näitaja kuus protsenti.